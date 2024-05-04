EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу

ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу

Новости футбола Сегодня, 06:04
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Photo: Shutterstock / Hollandse Hoogte

Вчера в Нидерландах состоялись матчи 37-го, предпоследнего, тура Эрстедивизи (второй по значимости чемпионат страны). Команда, занимающая вторую строчку – Рода, принимала в гостях середняка чемпионата – Камбур.

После финального свистка счёт на табло был 2:0, что гарантировало команде выход в Эредивизи (высший дивизион Нидерландов по футболу). Сразу же после этого фанаты команды ринулись на поле для празднования возвращения в элитный дивизион впервые с сезона 2017/18.

Но их празднования были преждевременными.

Для гарантирования выхода в Эредивизи Роде кроме своей победы нужно было еще одно условие – поражание третьего места Гринонгена в своем матче против Телстара. И так и было на момент завершения матча в Керкраде, но после этого Гринонген сравнял счёт на 90+5-й минуте, благодаря чему сохранил интригу на последний тур.

На данный момент лишь ВиллемIIгарантировал себе повышение в классе, у Роды 75 очков, а у Гринонгена – 72, при чем у последних лучшая разница голов.

Примечательно, что в следующем туре Рода встретится как раз с Гринонгеном и матч пройдет на поел команды с меньшим количеством очков. Для Гринонгена нужна победа с любым счётом, а Роду устроит любой результат кроме поражения. Наверняка игра будет занимательной и очень ожесточенной, ведь Гринонген всего лишь в прошлом сезоне покинул высший дивизион страны и будет стараться туда поскорее вернуться.

Связанные команды и лиги
Рода Камбюр Первый дивизион Нидерланды
Популярные новости
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
"Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна Новости автоспорта 01 мая 2024, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:51 Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала Новости тенниса Сегодня, 16:30 Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист Новости хоккея Сегодня, 16:12 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 16:03 Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды Новости MMA Сегодня, 16:01 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции Новости футбола Сегодня, 16:00 Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда Новости тенниса Сегодня, 15:56 Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале Новости бокса Сегодня, 15:37 Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA Новости баскетбола Сегодня, 15:24 Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс Новости бокса Сегодня, 15:14 Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля