ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу

Вчера в Нидерландах состоялись матчи 37-го, предпоследнего, тура Эрстедивизи (второй по значимости чемпионат страны). Команда, занимающая вторую строчку – Рода, принимала в гостях середняка чемпионата – Камбур.

После финального свистка счёт на табло был 2:0, что гарантировало команде выход в Эредивизи (высший дивизион Нидерландов по футболу). Сразу же после этого фанаты команды ринулись на поле для празднования возвращения в элитный дивизион впервые с сезона 2017/18.

De fans van Roda JC vieren feest, maar lijken niet door te hebben dat Groningen nog 1-1 heeft gemaakt. #rodcam pic.twitter.com/tNjMEn9hlY — Sander Janssen (@SanderJanssen95) May 3, 2024

Но их празднования были преждевременными.

Es el fail del fin de semana.



Los aficionados del Roda JC invadieron el campo para celebrar el ascenso a la Eredivisie. Los jugadores se unieron a la fiesta. El FC Groningen anotó el empate en el 95 impidiendo el ascenso de Roda.pic.twitter.com/9dIA9nSaKg — GRADA B pro (@GradaBpro) May 4, 2024

Для гарантирования выхода в Эредивизи Роде кроме своей победы нужно было еще одно условие – поражание третьего места Гринонгена в своем матче против Телстара. И так и было на момент завершения матча в Керкраде, но после этого Гринонген сравнял счёт на 90+5-й минуте, благодаря чему сохранил интригу на последний тур.

На данный момент лишь ВиллемIIгарантировал себе повышение в классе, у Роды 75 очков, а у Гринонгена – 72, при чем у последних лучшая разница голов.

Примечательно, что в следующем туре Рода встретится как раз с Гринонгеном и матч пройдет на поел команды с меньшим количеством очков. Для Гринонгена нужна победа с любым счётом, а Роду устроит любой результат кроме поражения. Наверняка игра будет занимательной и очень ожесточенной, ведь Гринонген всего лишь в прошлом сезоне покинул высший дивизион страны и будет стараться туда поскорее вернуться.