Салернитана — Аталанта прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года
В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Салернитаной и Аталантой. Встреча пройдет в Салерно в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Салернитана
Мучения «морских коньков» в элите итальянского футбола закончились. Тренерская чехарда и невысокий уровень футболистов не позволили команде всерьез бороться за сохранение прописки в Серии А. Салернитана выиграла жалких два матча и прочно застряла на самом дне турнирной таблицы. Единственным светлым пятном можно назвать ветерана Антонио Кандреву, на счету которого шесть голов и столько же результативных передач.
Аталанта
Аталанта посреди недели провела тяжелый матч на Велодроме в рамках полуфинала Лиги Европы против Марселя. Однако ротация должна быть минимальной: команда Гасперини борется за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Очки терять нельзя, тем более в соперниках будет главный неудачник сезона. С другой стороны на Салернитану уже давно не давит ответственность за результат, поэтому ничего не мешает команде играть расковано.
Интересные факты и личные встречи
- Салернитана на своем поле в текущем розыгрыше Серии А не побеждала с ноября прошлого года.
- Аталанта непременно забивала в семи последних поединках Серии А.
- Свою единственную победу над Аталантой Салернитана добыла в домашнем матче прошлого сезона.
Салернитана — Аталанта Прогноз
Матч должен стать для гостей легкой прогулкой. Не думаю, что у Аталанты возникнут трудности и поставлю на ее победу с форой -1.
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