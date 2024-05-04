Салернитана — Аталанта прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.53 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Салернитаной и Аталантой. Встреча пройдет в Салерно в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Салернитана

Мучения «морских коньков» в элите итальянского футбола закончились. Тренерская чехарда и невысокий уровень футболистов не позволили команде всерьез бороться за сохранение прописки в Серии А. Салернитана выиграла жалких два матча и прочно застряла на самом дне турнирной таблицы. Единственным светлым пятном можно назвать ветерана Антонио Кандреву, на счету которого шесть голов и столько же результативных передач.

Аталанта

Аталанта посреди недели провела тяжелый матч на Велодроме в рамках полуфинала Лиги Европы против Марселя. Однако ротация должна быть минимальной: команда Гасперини борется за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Очки терять нельзя, тем более в соперниках будет главный неудачник сезона. С другой стороны на Салернитану уже давно не давит ответственность за результат, поэтому ничего не мешает команде играть расковано.

Интересные факты и личные встречи

Салернитана на своем поле в текущем розыгрыше Серии А не побеждала с ноября прошлого года.

Аталанта непременно забивала в семи последних поединках Серии А.

Свою единственную победу над Аталантой Салернитана добыла в домашнем матче прошлого сезона.

Салернитана — Аталанта Прогноз

Матч должен стать для гостей легкой прогулкой. Не думаю, что у Аталанты возникнут трудности и поставлю на ее победу с форой -1.

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