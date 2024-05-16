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Торино – Милан прогноз и ставки на матчи 18 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Торино - Милан прогноз DAZN
Торино Торино
Серия А Италия 18 мая 2024, 14:45 Торино - Милан
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Италия, Turin, Олимпико Гранде Торино
Милан Милан
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.72
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В субботу, 18 мая, в матче 37-го тура Серии А Торино дома сыграет против Милана. Начало матча в 20:45 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Торино

Торино за два тура до финиша сезона идет в самой середине турнирной таблицы, на десятом месте. И вряд ли сможет подняться выше девятого места, от которого отстает на 1 очко. Ранее главный тренер команды Иван Юрич говорил, что уйдет из клуба, если не выведет Торино в еврокубки по итогам сезона. Из-за этого “быки” уже ищут ему замену.

В предыдущем туре Торино на выезде обыграл Верону 2:1, чем прервал свою серию из пяти матчей без побед подряд. Перед этим Торино не мог забить в 4 играх кряду, 3 из которых завершились ничьей 0:0.

Милан

Милан гарантировано завершит сезон на втором месте в Серии А, но, как и Торино, ищет нового главного тренера. Боссы клуба недовольны отсутствием прогресса под руководством Стефано Пиоли и решили расстаться с ним. Фаворитом на должность главного тренера Милана считается Паулу Фонсека, который сейчас тренирует Лилль.

В предыдущем туре Милан разгромил дома Кальяри со счетом 5:1. Тем самым россонери прервали свою серию из четырех матчей без побед подряд. Перед этим Милан неожиданно сыграл 3:3 против Дженоа.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Во 2-м туре текущего сезона Милан разгромил Торино со счетом 4:1.
  • Торино выиграл только 1 из 8 последних матчей против Милана в Серии А.

Прогноз на матч Торино – Милан

Торино – самая оборонительная команда Серии А. Моя ставка – ТМ2,5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.72
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