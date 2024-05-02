12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ

2 мая 2012 был забит один из самых необычных и красивых голов в истории английской Премьер-лиги.

В матче Ньюкасла и Челси “сороки” неожиданно обыграли именитых соперников на “Стэмфорд Бридж” (0:2). Паписс Сиссе тогда отличился дублем, а один из голов был признан лучшим результативным ударом сезона в том чемпионате Англии.

Сенегалец невероятным ударом в касание перекинул Петера Чеха, который, казалось, абсолютно не ожидал такого решения от футболиста “сорок”.

Still trying to figure out how Papiss Cissé pulled this off 12 years later 😱



(via @NUFC)pic.twitter.com/N9aMpAC77P — B/R Football (@brfootball) May 2, 2024

Паписс Сиссе покинул Ньюкасл и АПЛ в 2016 году, после чего сменил несколько команд в Турции. Последним клубом 38-летнего сенегальца был французский Амьен, который он покинул летом 2023 года. Официально о завершении карьеры ветеран не объявлял.