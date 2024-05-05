Клопп расхвалил Салаха после недавнего конфликта с игроком

Ливерпуль в домашних стенах уверенно обыграл Тоттенхэм (4:2) в поединке 36-го тура АПЛ.

Египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах поучаствовал в двух голах своей команды, записав на свой счет гол+пас, установив тем самым уникальный рекорд Премьер-лиги.

После игры главный тренер Мерсисайдцев Юрген Клопп не пожалел комплиментов в адрес одного из главных героев встречи.

"Мо [Салах] был выдающимся, он провел действительно хорошую игру. Его связка с Харви Эллиоттом была эффективной. Я был очень рад за него. Никто из парней не хочет играть хорошо, с чего бы им? Мо показал, какой он есть. Он способен играть на высочайшем уровне", - цитирует тренера Anfield Sector.

В недавнем матче с Вест Хэмом Салах повздорил с Клоппом. В концовке того матча немецкий тренер выпустил египтянина на замену, а когда хотел пожать ему руку, тот не ответил взаимностью.

На послематчевой пресс-конференции Клопп заявил, что между ним и игроком “нету никаких проблем”.