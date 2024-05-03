Клопп поставил точку в конфликте с Салахом

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался по поводу конфликта с Мохамедом Салахом, который возник между ним и футболистом в концовке предыдущего матча против Вест Хэма (2:2).

“Все решено, между нами нет никаких проблем. Если бы мы не знали друг друга так долго, я не уверен, как бы мы справились с этим. Но мы уважаем друг друга, так что это действительно не проблема. Нас это абсолютно устраивает, так что давайте двигаться дальше”, – цитирует Клоппа Sky Sports.

Напомним, в концовке того матча Клопп выпустил Салаха на замену, а когда хотел пожать египтянину руку, тот не ответил взаимностью.

После игры Салах сказал, что если начнет говорить, то будет настоящий пожар.

В воскресенье, 5 мая, Ливерпуль сыграет матч 36-го тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма.