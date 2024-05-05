Невероятный. Мохамед Салах установил уникальный рекорд в Премьер-лиге

Ливерпуль на “Энфилде” принимал Тоттенхэм в 36-м туре АПЛ. Команда Юргена Клоппа добыла разгромную победу 4:2.

Египетский форвард мерсисайдцев Мохамед Салах поучаствовал в двух голах своей команды, записав на свой счет гол+пас. В этом розыгрыше АПЛ на счету египтянина 18 голов и 10 ассистов в чемпионате Англии.

Салах стал первым игроком в истории Премьер-лиги, который смог забить 10+ голов и отдать 10+ результативных передач в трёх сезонах подряд.

Во всех турнирах 31-летний футболист забил 25 голов и отдал 14 ассистов в 42 матчах.

Напомним, что интерес к Салаху проявляют саудовские клубы, которые зимой были готовы отдать за нападающего 230 миллионов евро, что могло бы установить трансферный рекорд.

Ливерпуль располагается на третьей строчке чемпионата Англии с 78 баллами в активе. До конца сезона “красным” осталось сыграть против Астон Виллы и Вулвз.