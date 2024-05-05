Перфоманс от Эллиота и Робертсона. Оценки за матч Ливерпуль - Тоттенхэм

Ливерпуль на “Энфилде” встречался с Тоттенхэмом в матче 36-го тура Премьер-лиги. Марсисайдцы добыли убедительную победу 4:2.

В воротах “шпор" расписались Мохамед Салах, Эндрю Робертсон, Коди Гакпо и Харви Эллиот. Гости ответили голами престижа от Ришарлисона и Сона.

Авторы голов получили высокие оценки в составе мерсиайдцев, в частности Эллиот и Робертсон.

У гостей высоко оценили Сона и Ришарлисона, но сразу ряд игроков провалили матч и получили соответствующе низкие оценки за свое выступление.

Тоттенхэм проиграл четвертый матч в чемпионате подряд и практически лишился шансов попасть в топ-4. “Шпоры” отстают от Астон Виллы на семь очков. Ливерпуль на третьей строчке чемпионата Англии с 78 баллами в активе.