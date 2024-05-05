Тоттенхэм проиграл четвертый матч кряду и практически лишился шансов на Лигу Чемпионов

Ливерпуль на “Энфилде” принимал Тоттенхэм в матче 36-го тура Премьер-лиги.

Шпоры, откровенно проваливающие концовку сезона, стали легкой мишенью для мерсисайдцев. На перерыв команды ушли при комфортном преимуществе хозяев поля в два гола. Счет открыл Мохамед Салах, а удвоил преимущество “красных” Эндрю Робертсон.

Во второй половине игры Ливерпуль закрепил успех точными ударами Коди Гакпо и Харви Эллиота. Гости смогли ответить только голами престижа от Ришарлисона и Сона, которые уж ни на что не повлияли.

Тоттенхэм проиграл четвертый матч в чемпионате подряд и практически лишился шансов попасть в топ-4. “Шпоры” отстают от Астон Виллы на семь очков, а сыграть им осталось три матча. Команду Постекоглу в АПЛ ожидают поединки против Бернли, Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.

Ливерпуль сыграл 36 матчей и остается на третьей строчке чемпионата Англии с 78 баллами в активе.

АПЛ, 36-й тур

Ливерпуль - Тоттенхэм - 4:2

Голы: Салах, 16, Робертсон, 45, Гакпо, 50, Эллиот, 59 - Ришарлисон, 72, Сон, 77