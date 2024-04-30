Ливерпуль хочет охладить интерес к Салаху со стороны саудовских клубов

Несмотря на недавний конфликт нападающего Ливерпуля Мохаммеда Салаха с главным тренером команды Юргеном Клоппом, «скаузеры» надеются удержать своего лидера от ухода летом.

Ранее египтянином интересовались саудовские клубы, но The Times считает, что Ливерпуль будет отбиваться от этого интереса предложением нового контракта Салаху. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Также в клубе не оглядываются на конфликт Салаха с Клоппом, так как немец по окончанию сезона покинет Ливерпуль, а его преемником станет главный тренер Фейеноорда Арне Слот.

Напомним, зимой сообщалось о том, что саудовские клубы готовы побить мировой трансферный рекорд, который сейчас составляет 222 миллиона евро, чтобы пригласить египетского игрока к себе.