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Днепр-1 – Кривбас прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Днепр-1 - Кривбасс прогноз Фото: https://www.ua-football.com/ Автор неизвестен
Днепр-1 Днепр-1
Премьер-лига Украина 06 мая 2024, 06:00 Днепр-1 - Кривбасс
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Украина, Dnipro, Dnipro-Arena
Кривбасс Кривбасс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.96
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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На 6 мая в УПЛ запланированы две встречи, в одной из которых сойдутся Днепр-1 – Кривбас. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на предстоящую битву.

Днепр-1

Пока что действующий вице-чемпион страны пытался бороться за высокие места и в этом сезоне, но конкуренцию выдержать не удалось. Команда идет четвертой в УПЛ и выше не поднимется, ведь отстает на 9 баллов от топ-3, при этом надо думать о преследователях, Рух имеет столько же очков, но провел на матч больше, а Полесье отстает на три очка.

В последнем туре Днепр-1 уступил дома киевскому Динамо – 1:2, причем решающий мяч пропустили на 90-й минуте, играя в большинстве. Серия без побед увеличилась до четырех встреч, три ничьи и одно поражение.

Кривбас

В этом сезоне Кривбас успел примерить роль лидера, но конкурировать на дистанции с главными грандами сложно. Сейчас команда третья, с большой вероятностью позиция не изменится, отставание от второго места составляет 6 очков, а отрыв от четвертой позиции 9 пунктов.

В последнем туре Кривбасс дома уверенно разобрался с Металлистом 1925, одержав победу со счетом 3:0, все три мяча удалось забить еще в первом тайме. Команда в отличной форме, так как находится на серии из семи матчей без поражений, 5 побед и две ничьи.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В противостоянии этих клубов первого круга, Кривбас неожиданно уверенно одержал победу со счетом 3:0, героем встречи стал молодой защитник Денис Кузык, на его счету забитый мяч и две результативные передачи.
  • Только в 9 встречах из 26 с участием Днепра-1 заходила ставка тотал больше 2,5 голов.
  • В 14 играх из 26 с участием Кривбаса забивалось больше двух голов.

Днепр-1 – Кривбас Прогноз

Фактически нас ожидает дерби, так как клубы представляют одну область. Фаворита в этой паре нет, с чем мы согласны, формально это и прямые конкуренты, но их разделяет целых 9 очков в турнирной таблице. Ожидаем футбола на встречных курсах, поэтому рискнем сделать ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.96
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100$
БетВиннер 4.65
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