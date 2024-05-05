Пальма Футзал второй год подряд выигрывает Лигу чемпионов УЕФА по футзалу

В Ереване состоялся Финал четырех Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

В квартет лучших команд сезона в Европе пробились по два представителя Испании и Португалии: Барса, Пальма Футзал, Спортинг и Бенфика.

Испанские команды в полуфиналах одержали драматические победы над своими оппонентами: Пальма Футзал только в серии пенальти победила Бенфику, а Барса по ходу матча со Спортингом проигрывала 0:1 и 2:3, но в итоге победила в основное время.

Решающий матч подарил много драмы и эмоций. Барселона первой забила, однако затем пропустила три гола и сравнять счет в матче уже не смогла. Не помогла и игра без вратаря в течение пяти последних минут. После удаления у каталонцев за две минуты до сирены Пальма увеличила свое преимущество в счете. Итоговый счет - 5:1.

Для Пальмы Футзал это вторая подряд победа в Лиге чемпионов УЕФА. До этого команда из Мальорки ни разу не играла в еврокубках и выиграла оба раза, когда квалифицировалась в турнир.

В матче за третье место за несколько часов до финала Бенфика победила Спортинг 6:3.

Добавим, что команды из Испании или Португалии выигрывают Лигу чемпионов УЕФА по футзалу уже восемь лет подряд. Всего за 23 розыгрыша турнир 13 раз выигрывали представители Испании; по 3 Португалии и России; 2 - Казахстана; по 1 - Бельгии и Италии.