Постекоглу рассказал, как Тоттенхэму выйти из кризиса

Главный тренер Тоттенхэма Анже Постекоглу рассказал, как “шпорам” выйти из кризиса после поражения Ливерпулю (2:4).

Тоттенхэм проиграл четвертый матч в чемпионате подряд и практически лишился шансов попасть в топ-4 и в Лигу Чемпионов по итогам сезона. “Шпоры” отстают от Астон Виллы на семь очков, а сыграть им осталось всего три матча.

“Изменения в следующих матчах? Ничего радикального, нам просто нужно стать лучше и показать лучшую версию себя. Сегодня мы были немного больше похожи на нас самих, в отличие от последних двух выездных матчей. Это дает мне возможность продолжать подталкивать ребят”, - цитирует тренера Фабрицио Романо.

На точные удары Салаха, Робертсона, Гакпо и Эллиота “шпоры” смогли ответить только голами престижа от Ришарлисона и Сона.

Команде Постекоглу в АПЛ осталось сыграть три матча: против Бернли, Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед.