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Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью

Новости футбола Сегодня, 05:56
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Еще один клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью Фото с сайта stv.tv / Автор неизвестен

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью с января находится без работы после того, как был уволен с должности в Роме. На данный момент неизвестно, где продолжит работу специалист.

Ранее его связывали с переходом в Манчестер Юнайтед и Челси, так как он там уже работал, а сами клубы, возможно, будут летом подыскивать замену своим наставникам, но такие варианты кажутся маловероятными. Также мы сообщали о том, что сам Моуринью не против возглавить Баварию Мюнхен, но в немецком клубе не хотят приглашать его.

Также им интересовалась компания PIF, которая контролирует ряд клубов Саудовской Аравии, таких как Аль-Иттихад, Ан-Наср, Аль-Ахли и Аль-Хиляль, а также с ним контактировали представители Аль-Шабаба.

Но теперь, согласно сообщениям talkSPORT, стало известно, что им заинтересовался еще один клуб Ближнего Востока, а именно Аль-Кадисия, которая на данный момент выступает в Первом дивизионе, но практически гарантировал себе выход в Про-лигу.

Журналист Бен Джейкобс предоставил следующую обновленную информацию:

«Пока ничего не сделано, но он — их лучший выбор, поскольку они стремятся бросить вызов клубам, контролируемым PIF, два из которых также настаивают на Жозе.

Моуринью должен прибыть в Хобар, где играет Аль-Кадсия, в конце мая в рамках запланированного визита для осмотра клуба».

Сам Моуринью неоднократно заявлял о том, что хочет поскорее вернутся к работе. Во время общения с beIN SPORTS он сказал:

«Я не отдыхаю, я хочу работать.

Я хочу работать, но я просто не хочу принять неправильное решение. Мне нужно дождаться подходящего человека, который меня замотивирует.

Но если бы я мог работать завтра, я бы работал завтра».

Пока точно неизвестно, какой выбор сделает Моуринью, решит ли он перебраться в Саудовскую Аравию, или будет ждать летнего межсезонью, когда в Европе могут появится вакантные места в таких клубах как Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Бавария Мюнхен и других.

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Аль-Кадaсиа Про-лига Саудовская Аравия
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