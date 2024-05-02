Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?

Очень необычная ситуация сложилась в женской сборной Замбии по футболу, которая является одной из сильнейших в Африке. Дело в том, что футболистки национальной сборной массово идут служить в вооруженные силы своей страны.

В частности, недавно такое решение приняли Маргарет Белему, Очумба Осеке и Мэри Виломбе, которые являются основными в сборной Замбии. В итоге все они пропустили отборочный турнир на Олимпиаду-2024, куда Замбии удалось отобраться.

Эти футболистки присоединились у другим семерым представительницам сборной Замбии, которые решили служить в армии.

В чем причина? Суть в том, что в местной лиге, которая полностью управляется Федерацией футбола Замбии, футболистки зарабатывают лишь 20 долларов в месяц. Это и мотивирует девушек искать дополнительный заработок в армии.

Сборная Замбии принимала участие на последнем чемпионате мира, где финишировала на третьем месте в группе, уступив Японии и Испании.