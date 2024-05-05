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Антальяспор – Пендикспор прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Антальяспор - Пендикспор прогноз Фото: https://www.aa.com.tr/ Автор неизвестен
Антальяспор Антальяспор
Суперлига Турция 06 мая 2024, 13:00 Антальяспор - Пендикспор
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Турция, Antalya, Antalya Stadyumu
Пендикспор Пендикспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.66
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На 6 мая в турецкой Суперлиге запланировано две встречи, в том числе свой матч, в том числе между собой сыграют Антальяспор – Пендикспор. Прогноз на упомянутую встречу подготовили эксперты Dailysports.

Антальяспор

До конца турецкой Суперлиги осталось всего четыре тура, Антальяспор идет десятой в чемпионате, плотно закрепившись в середине турнирной таблицы. В последнем туре команда уступила в гостях мотивированному Карагюмрюку – 1:4, почти весь второй тайм пришлось провести в меньшинстве. Антальяспор не может похвастаться хорошей формой, ведь одержала всего одну победу в четырех противостояниях.

Поскольку клуб находится в безопасности, а до еврокубков далеко, концовка превращается в формальность, где у футболистов не будет большой мотивации.

Пендикспор

Неважно складывается чемпионат для Пендикспора, который идет предпоследним в турнирной таблице. Отставание от проходного 16-го места составляет шесть очков, поэтому шансы на сохранение прописки в элите выглядят минимальными. В последнем туре команда уступила на своем поле Кайсериспору со счетом 1:2, хотя только заслужила набрать очки.

Форма Пендикспора вызывает немало вопросов, так как клуб находится на серии из трех поражений подряд. Пока есть шансы на спасение, нужно бороться до последнего, но с большой вероятностью команда покинет элиту турецкого футбола.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники играли между собой дважды в этом сезоне, сначала Антальяспор выиграл в чемпионате на выезде со счетом 1:0, а потом был сильнее в Кубке Турции на своем поле – 2:1.
  • Антальяспор играет дома весьма надежно, всего два поражения, 7 побед и 8 ничьих.
  • Пендикспор слабо выглядит на выезде, 9 поражений, 6 ничьих и всего две победы.

Антальяспор – Пендикспор Прогноз

Один из тех случаев, когда непонятно чего ждать, Антальяспор небольшой фаворит, в их пользу фактор своей арены, а также более высокая позиция в чемпионате. Пендикспор больше нуждается в очках, поэтому будет заряжен на победу. Неплохо здесь выглядит вариант со ставкой на тотал больше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 2,5
Коэф.: 1.66
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