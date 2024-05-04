Аль-Гаиш — Аль-Масри прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года
В рамках 21-го тура египетской Премьер-лиги состоится поединок между командами Аль-Гаиш и Аль-Масри. Встреча пройдет в Каире в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Аль-Гаиш
Аль-Гаиш давно выступает в Премьер-лиге, но за свою историю лишь пару раз близко подбирался к медалям. Текущий сезон мало чем отличается от предыдущих, а команда занимает привычное для себя место в середине турнирной таблицы. Матчи с их участием редко балуют зрителей результативностью, что подтверждают цифры в графе забитых и пропущенных мячей. Если 12 пропущенных мячей являются одним из лучших показателей в лиге, то 16 забитых говорят о далеко не лучшей форме игроков атаки.
Аль-Масри
Аль-Масри является одной из самых титулованных команд Египта, но большинство побед пришлось еще на середину прошлого века. В новейшей истории громких успехов не наблюдается, а команда считается скорее середняком местного футбола. Этот сезон добавляет поводов для оптимизма многочисленной армии болельщиков. Аль-Масри идет на второй позиции и может похвастаться лучшей атакой, забив 28 голов в 18-ти матчах. При этом команда неприлично много пропускает и в свои ворота. К примеру, главный неудачник сезона, Аль-Дахлея, пропустил на три гола меньше.
Интересные факты и личные встречи
- Аль-Гаиш еще не проигрывал в этом году.
- Аль-Масри лишь в одном из последних шести матчей сумел не пропустить.
- Аль-Гаиш обыграл Аль-Масри в двух предыдущих матчах на своем поле.
Аль-Гаиш — Аль-Масри Прогноз
В этой игре лучшая оборона турнира будет противостоять лучшей атаке. Думаю, что верх возьмет защита и поставлю на тотал меньше 2 голов.
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