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Аль-Гаиш — Аль-Масри прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Тала Эль-Джаиш - Эль-Масри прогноз Фото: egyptianproleague.com / Автор неизвестен
Тала Эль-Джаиш Тала Эль-Джаиш
Премьер-лига Египет 06 мая 2024, 12:00 Тала Эль-Джаиш - Эль-Масри
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- : -
Египет,
Эль-Масри Эль-Масри
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.81
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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В рамках 21-го тура египетской Премьер-лиги состоится поединок между командами Аль-Гаиш и Аль-Масри. Встреча пройдет в Каире в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Аль-Гаиш

Аль-Гаиш давно выступает в Премьер-лиге, но за свою историю лишь пару раз близко подбирался к медалям. Текущий сезон мало чем отличается от предыдущих, а команда занимает привычное для себя место в середине турнирной таблицы. Матчи с их участием редко балуют зрителей результативностью, что подтверждают цифры в графе забитых и пропущенных мячей. Если 12 пропущенных мячей являются одним из лучших показателей в лиге, то 16 забитых говорят о далеко не лучшей форме игроков атаки.

Аль-Масри

Аль-Масри является одной из самых титулованных команд Египта, но большинство побед пришлось еще на середину прошлого века. В новейшей истории громких успехов не наблюдается, а команда считается скорее середняком местного футбола. Этот сезон добавляет поводов для оптимизма многочисленной армии болельщиков. Аль-Масри идет на второй позиции и может похвастаться лучшей атакой, забив 28 голов в 18-ти матчах. При этом команда неприлично много пропускает и в свои ворота. К примеру, главный неудачник сезона, Аль-Дахлея, пропустил на три гола меньше.

Интересные факты и личные встречи

  • Аль-Гаиш еще не проигрывал в этом году.
  • Аль-Масри лишь в одном из последних шести матчей сумел не пропустить.
  • Аль-Гаиш обыграл Аль-Масри в двух предыдущих матчах на своем поле.

Аль-Гаиш — Аль-Масри Прогноз

В этой игре лучшая оборона турнира будет противостоять лучшей атаке. Думаю, что верх возьмет защита и поставлю на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.81
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100%
1хБет 5.00
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