Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Харрикейнз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 6 Коэф.: 1.52 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках первого матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Рейнджерс и Каролиной. Встреча пройдет в Нью-Йорке в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Нью-Йорк Рейнджерс

Рейнджерс после великолепного регулярного сезона считаются одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Такие предположения выглядят весьма закономерно, а в серии первого раунда плей-офф против Вашингтон Кэпиталс команда лишь подтвердила свой статус. Нью-Йорк не дал столичной команде ни единого шанса, выиграв все четыре поединка, став единственной командой, не проигравшей ни одного матча. На ведущих ролях оказались Зибанеджад и Трочек, а вот Панарин оказался не таким результативным — всего 2 очка по системе гол+пас.

Каролина Харрикейнз

Текущий сезон Харрикейнз проводят на очень высоком уровне и уже добились вполне приемлемого результата. В первом раунде плей-офф команда играла против другого клуба из Нью-Йорка, Айлендерс, и добилась легкой победы со счетом 4:1. С Рейнджерс будет гораздо сложнее, но в отличие от Вашингтона Каролина точно способна навязать борьбу. Лидером Харрикейнз неожиданно стал Сет Джарвис и точно ко двору пришлись новички Генцел и Кузнецов.

Интересные факты и личные встречи

Победная серия Рейнджерс достигла пяти матчей кряду.

Каролина проиграла два из трех последних матчей в гостях.

В регулярном сезоне два из трех очных матчей этих команд остались за хоккеистами из Нью-Йорка.

Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Харрикейнз Прогноз

Команды выглядят равными соперниками, от чего их дуэль становится еще более непредсказуемой. Думаю, нас ждет много борьбы, а ставить буду на тотал меньше 6 голов.

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