Рома — Ювентус прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года
В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ромой и Ювентусом. Встреча пройдет в Риме на Стадио Олимпико в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Рома
В целом турбулентный сезон для Ромы подходит к концу. Команда отчаянно пытается зацепиться за место в топ-5 и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Помимо этого римляне продолжают выступать в Лиге Европы, но первый полуфинальный матч против Байера оставляет ничтожно мало шансов на итоговый успех. «Волки» проиграли на своем поле 0:2 и почти наверняка покинут турнир за шаг до финала.
Ювентус
Ювентус текущий сезон вряд ли сможет занести себе в актив. В местных СМИ уже давно гуляет информация о возможной отставке Макса Аллегри, однако сам коуч не намерен уходить и хочет доработать свой контракт до конца. Единственной возможность хоть как-то скрасить серый сезон будет финал Кубка Италии против Аталанты. Однако главной задачей туринской команды является сохранение третьей позиции или места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.
Интересные факты и личные встречи
- В матче против Байера Рома не смогла забить впервые за месяц.
- Ювентус не может выиграть уже на протяжении четырех поединков подряд.
- Рома непременно забивает в ворота Ювентуса на домашнем поле с 2019-го года.
Рома — Ювентус Прогноз
Букмекеры не определились с фаворитом, о чем говорят приблизительно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд. Думаю, Рома не проиграет, а в матче будет забито менее 3.5 голов.
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