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Рома — Ювентус прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Рома - Ювентус прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Рома Рома
Серия А Италия 05 мая 2024, 14:45 Рома - Ювентус
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Италия, Rome, Олимпико (Рим)
Ювентус Ювентус
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Рома или Ничья и Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.81
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Ромой и Ювентусом. Встреча пройдет в Риме на Стадио Олимпико в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Рома

В целом турбулентный сезон для Ромы подходит к концу. Команда отчаянно пытается зацепиться за место в топ-5 и завоевать путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. Помимо этого римляне продолжают выступать в Лиге Европы, но первый полуфинальный матч против Байера оставляет ничтожно мало шансов на итоговый успех. «Волки» проиграли на своем поле 0:2 и почти наверняка покинут турнир за шаг до финала.

Ювентус

Ювентус текущий сезон вряд ли сможет занести себе в актив. В местных СМИ уже давно гуляет информация о возможной отставке Макса Аллегри, однако сам коуч не намерен уходить и хочет доработать свой контракт до конца. Единственной возможность хоть как-то скрасить серый сезон будет финал Кубка Италии против Аталанты. Однако главной задачей туринской команды является сохранение третьей позиции или места в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон.

Интересные факты и личные встречи

  • В матче против Байера Рома не смогла забить впервые за месяц.
  • Ювентус не может выиграть уже на протяжении четырех поединков подряд.
  • Рома непременно забивает в ворота Ювентуса на домашнем поле с 2019-го года.

Рома — Ювентус Прогноз

Букмекеры не определились с фаворитом, о чем говорят приблизительно одинаковые коэффициенты на победу каждой из команд. Думаю, Рома не проиграет, а в матче будет забито менее 3.5 голов.

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Прогноз на матч Победа Рома или Ничья и Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.81
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БетВиннер 4.65
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