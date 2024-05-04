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Пайрамидс — Фьючер прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Пирамидз - Future FC прогноз Фото: vse-pro-sport.com.ua/ Автор неизвестен
Пирамидз Пирамидз
Премьер-лига Египет 06 мая 2024, 12:00 Пирамидз - Future FC
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Египет,
Future FC Future FC
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.67
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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В рамках 21-го тура египетской Премьер-лиги состоится поединок между Пайрамидс и Фьючером. Встреча пройдет в Каире в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Пайрамидс

Команда как никогда близка к своему первому титулу чемпиона Египта. После двух кряду финишей на втором месте (а до этого Пайрамидс трижды подряд брал бронзовые медали), Пайрамидс с солидным отрывом возглавляет турнирную таблицу египетской Премьер-лиги. Они опережают ближайшего преследователя на четыре балла, при этом имея еще два матча в запасе. Пройдена лишь половина дистанции, но солидный задел ставить команду в число главных претендентов на победу в турнире.

Фьючер

Фьючер, как и его следующий соперник, в египетской Премьер-лиге представляет столицу страны, Каир. Команда лишь третий сезон проводит в элите местного футбола после повышения в классе в 2021-м. Прошлый сезон Фьючер завершил на высокой четвертой позиции и добился неплохого результата на международной арене, дойдя аж до четвертьфинала Кубка конфедераций КАФ. В Премьер-лиге команда далека от лидеров и располагается в самой серединке турнирной таблицы, занимая девятое место.

Интересные факты и личные встречи

  • Пайрамидс идет на серии из четырех побед кряду.
  • Фьючер не проигрывает на внутренней арене с середины февраля.
  • Матч первого круга остался за футболистами Пайрамидс, однако в поединке за Суперкубок Египта сильнее оказался уже Фьючер.

Пайрамидс — Фьючер Прогноз

Хозяева закономерно считаются фаворитом, но Фьючер не стоит списывать со счетов. Обе команды располагают хорошей обороной, поэтому не стоит ждать большого количества забитых голов. Моя ставка — тотал меньше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.67
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БетВиннер 4.65
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