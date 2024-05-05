Авария Магнуссена и Сарджента на Гран-при Майами: что известно

Во время гран-при Майами на этапе Формулы-1 произошла авария, во время которой стюардам пришлось вывесить желтые флаги.

В борьбе за позицию сошлись Кевин Магнусен и Логан Сарджент. Магнусен не захотел проигрывать борьбу оппоненту, хоть находился в менее выигрышной позиции, и пошел на контакт.

Следствием столкновения был сход с дистанции Логана Сарджента.

Кевин Магнусен гонку продолжил, но опустился на последнее место и получил 10 секунд штрафа.

Ранее мы сообщали об аварии во время спринт-гонки на Гран-при Майами с участием четырех гонщиков.