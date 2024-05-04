Авария в первом повороте гран-при Майами на этапе Формулы-1: что известно

В этот уикенд в Майами (США) проходит очередной гран-при Формулы-1. Как и неделю назад, событие состоит из основной гонки, а также спринт-формата.

Уже в первом повороте произошла авария с участием четырёх автомобилей, два из которых не смогли продолжить гонку.

Ландо Норрис из Макларен по внешнему радиусу боролся за позицию с представителями Астон Мартин: Лэнсом Строллом и Фернандо Алонсо.

Внезапно по внутреннему радиусу к этой борьбе присоединился Льюис Хэмилтон из Мерседес. Именно появление в этой группе Хэмилтона послужило цепочкой событий, завершившихся досрочным сходом двух гонщиков.

Хэмилтон перерыл траекторию движения для Алонсо, тот зацепил напарника по команде, а Строллу и Норрису не хватило времени разобраться в ситуации.

По итогу этого инцидента Норрис не смог завести свой болид и сразу прекратил участие в гонке.

Стролл доехал до боксов, но уже не вернулся на трек. У Алонсо был прокол колеса, из-за которого он опустился на последнее место в спринте.

“Ого. Хэмилтон вел болид, как бык”, - так прокомментировал этот инцидент Алонсо в радио со своей командой.

Ранее мы сообщали, что технический директор Ред Булла покинет команду в первом квартале следующего года.