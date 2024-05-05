Юве четвертый раз подряд играет вничью. На этот раз с Ромой

В главном матче выходных в Серии А Рома и Ювентус не смогли определить победителя. Команды из зоны Лиги чемпионов УЕФА сыграли вничью 1:1.

Оба гола зрители увидели до перерыва: Ромелу Лукаку открыл счет, после чего Бремер восстановил паритет.

Для Ювентуса это четвертая подряд ничья. Ранее “зебры” сыграли вничью с Торино, Кальяри и Миланом. На данный момент команда занимает третье место в Серии А и отстает от Милана на пять очков.

Рома занимает пятое место, которое также дает право на квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне. “Волки” опережают на три очка и отстают от Болоньи, которая занимает четвертое место, на четыре очка.

Рома - Ювентус 1:1

Голы: Лукаку 15 - Бремер 31