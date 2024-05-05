Юве четвертый раз подряд играет вничью. На этот раз с Ромой
Новости футбола Сегодня, 16:41
Фото: twitter.com/juventusfcen / Автор неизвестен
В главном матче выходных в Серии А Рома и Ювентус не смогли определить победителя. Команды из зоны Лиги чемпионов УЕФА сыграли вничью 1:1.
Оба гола зрители увидели до перерыва: Ромелу Лукаку открыл счет, после чего Бремер восстановил паритет.
Для Ювентуса это четвертая подряд ничья. Ранее “зебры” сыграли вничью с Торино, Кальяри и Миланом. На данный момент команда занимает третье место в Серии А и отстает от Милана на пять очков.
Рома занимает пятое место, которое также дает право на квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА в следующем сезоне. “Волки” опережают на три очка и отстают от Болоньи, которая занимает четвертое место, на четыре очка.
Рома - Ювентус 1:1
Голы: Лукаку 15 - Бремер 31
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