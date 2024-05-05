Волевая победа. Определился триумфатор Мастерса в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев (№8 ATP), выступающий под нейтральным статусом, сражался с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (№35 ATP) за победу на Мастересе в Мадриде.

Россиянин одержал тяжелую победу над оппонентом в трех сетах - 4:5, 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте почти 3 часа.

Рублев неудачно начал поединок - он проиграл первую подачу и отдал сопернику первый сет. Во втором сете россиянин выиграл брейк-пойнт при счете 6:5 и выровнял положение. По ходу встречи победитель допустил 5 двойных ошибок и сделал семь подач на вылет.

Оже-Альяссим впервые играл в финале Мастерса. Рублев второй раз в карьере выиграл турнир категории Мастерс. В прошлом году он побеждал в Монте-Карло.

Это была уже шестая встреча между теннисистами - счет 5:1 в пользу Андрея.

THE MADRID MASTER 👑@AndreyRublev97 clinches his 2nd ATP Masters 1000 title with a victory over Auger-Aliassime!@mutuamadridopen | #MMOPEN pic.twitter.com/eTyMN0GNOf — ATP Tour (@atptour) May 5, 2024

ATP Masters 1000, Мадрид

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев (Россия) – 6:4, 5:7, 5:7