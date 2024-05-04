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Наоя Иноуэ — Луис Нери прогноз и ставки на бой 6 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Наоя Иноуэ - Луис Нери прогноз Фото: metaratings.tj/ Автор неизвестен
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором легком весе 06 мая 2024, 05:00 Наоя Иноуэ - Луис Нери
Токио, Токио
Луис Нери Луис Нери
Прогноз на матч Тотал меньше 6.5
Коэф.: 1.74
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В Токио (Япония) 6 мая состоится боксерский вечер, где в главном поединке встретятся японский боксер Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион второго легчайшего веса, и мексиканец Луис Нери. Начало поединка запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Наоя Иноуэ

Иноуэ - второй боксер эпохи четырёх поясов, кто сумел стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях. В своём шестом бою на профи ринге он стал чемпионом мира, отобрав пояс WBC в весе до 49 кг у Адриана Эрнандеса. Затем он перешёл в категорию до 52,2 кг и одержал победу над чемпионом WBO Омаром Нарваэсом. В 2023 году Иноуэ дебютировал в весе до 55,3 кг и одержал победу над Стивеном Фултоном, лидером дивизиона и объединённым чемпионом мира. Он закрыл год ещё одной унификацией, победив Марлона Тапалеса нокаутом в 10-м раунде.

Луис Нери

Луис Нери - экс-чемпион мира в двух весовых категориях. На старте своей карьеры запомнился тем, что дважды побил чемпиона WBC в весе до 53,5 кг Яманаки, но титул так и не отобрал. После первого боя он провалил допинг-тест, а перед вторым провалил взвешивание. После этого Нери продолжил карьеру в весе до 55,3 кг. Он добился нескольких ярких побед, одержав победу над Аароном Аламедой и став чемпионом WBC. Однако он уступил титул в унификационном бою с Брэндоном Фигероа. На данный момент у него серия из 4 последовательных побед. В элиминаторе WBC он провел захватывающий поединок и одержал победу над Азатом Ованнисяном.

Наоя Иноуэ — Луис Нери Прогноз

Иноуэ, по мнению многих, считается одним из лучших атакующих боксеров в мире. Букмекеры считают, что его соперник не имеет никаких шансов. Нери уступает чемпиону в чистом боксе, плохо защищается и не так силен в мощности ударов. Полагаю, что он не продержится и половины боя.

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Прогноз на матч Тотал меньше 6.5
Коэф.: 1.74
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