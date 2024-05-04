EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Кроули Таун – МК Донс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Кроули Таун – МК Донс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Кроули Таун - Милтон Кинс Донс прогноз skysports.com
Кроули Таун Кроули Таун
Вторая лига Англия 06 мая 2024, 10:00 Кроули Таун - Милтон Кинс Донс
-
- : -
Англия, Crawley, The Peoples Pension Stadium
Милтон Кинс Донс Милтон Кинс Донс
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 144
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, в первом матче полуфинала плей-офф Лиги Два Кроули Таун сыграют против МК Донс. Начало матча в 16:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Кроули Таун

Кроули пробился в плей-офф с седьмого места Лиги Два. Однако команда Скотта Линдси была в шаге от того, чтобы остаться без плей-офф. Кроули финишировал с 70 очками, а Брэдфорд и Бэрроу набрали лишь на 1 очко меньше. В последнем туре Кроули нужно было исключительно обыгрывать Гримсби Таун. В той игре Кроули решил не испытывать нервы своих болельщиков, и обеспечил комфортное преимущество 2:0 еще до перерыва, которое в итоге удерживал до финального свистка. Перед матчем с Гримсби Кроули не мог выиграть в четырех матчах подряд.

МК Донс

В отличие от Кроули, МК Донс вопрос выхода в плей-офф не откладывал до последнего тура. МК Донс уверенно финишировали на третьем месте и в последних турах лишь определяли, с какого места они выйдут в плей-офф. В итоге МК Донс опередил Донкастер, который завершил на четвертой позиции, аж на 7 очков. В последнем туре МК Донс подарили настоящее шоу, сыграв вничью 4:4 против Саттона. А перед этим МК Донс сыграли не менее зрелищный матч, в котором обыграли Харрогейт Таун со счетом 5:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне эти команды обменялись победами. В 3-м туре Кроули выиграл 2:1, а 25-м МК Донс дома выиграл 2:0.
  • Всего в истории между МК Донс и Кроули было 10 матчей. На счету МК Донс 5 побед, а Кроули выигрывал трижды.

Прогноз на матч Кроули Таун – МК Донс

В последнее время эти команды очень неуверенно играют в обороне. Несмотря на высокую цену матча, ставлю на то, что забьют обе команды.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 144
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз НБА Сегодня, 19:00 Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Денвер Наггетс Коэф.: 1.69 Миннесота Тимбервулвз Рекомендуем Мелбет
АризонаЮ - ФК Сакраменто Репаблик прогноз Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 22:30 Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года АризонаЮ Коэф.: 1.87 ФК Сакраменто Репаблик Сделать ставку Мелбет
Кальяри - Лечче прогноз Серия А Италия 05 мая 2024, 06:30 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Кальяри Коэф.: 1.58 Лечче Сделать ставку 1хБет
Осасуна - Бетис прогноз Ла Лига Испания 05 мая 2024, 08:00 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Осасуна Коэф.: 1.72 Бетис Рекомендуем БетВиннер
Эмполи - Фрозиноне прогноз Серия А Италия 05 мая 2024, 09:00 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Эмполи Коэф.: 1.71 Фрозиноне Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:51 Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала Новости тенниса Сегодня, 16:30 Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист Новости хоккея Сегодня, 16:12 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 16:03 Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды Новости MMA Сегодня, 16:01 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции Новости футбола Сегодня, 16:00 Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда Новости тенниса Сегодня, 15:56 Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале Новости бокса Сегодня, 15:37 Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA Новости баскетбола Сегодня, 15:24 Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс Новости бокса Сегодня, 15:14 Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля