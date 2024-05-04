Кроули Таун – МК Донс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 144 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, в первом матче полуфинала плей-офф Лиги Два Кроули Таун сыграют против МК Донс. Начало матча в 16:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Кроули Таун

Кроули пробился в плей-офф с седьмого места Лиги Два. Однако команда Скотта Линдси была в шаге от того, чтобы остаться без плей-офф. Кроули финишировал с 70 очками, а Брэдфорд и Бэрроу набрали лишь на 1 очко меньше. В последнем туре Кроули нужно было исключительно обыгрывать Гримсби Таун. В той игре Кроули решил не испытывать нервы своих болельщиков, и обеспечил комфортное преимущество 2:0 еще до перерыва, которое в итоге удерживал до финального свистка. Перед матчем с Гримсби Кроули не мог выиграть в четырех матчах подряд.

МК Донс

В отличие от Кроули, МК Донс вопрос выхода в плей-офф не откладывал до последнего тура. МК Донс уверенно финишировали на третьем месте и в последних турах лишь определяли, с какого места они выйдут в плей-офф. В итоге МК Донс опередил Донкастер, который завершил на четвертой позиции, аж на 7 очков. В последнем туре МК Донс подарили настоящее шоу, сыграв вничью 4:4 против Саттона. А перед этим МК Донс сыграли не менее зрелищный матч, в котором обыграли Харрогейт Таун со счетом 5:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне эти команды обменялись победами. В 3-м туре Кроули выиграл 2:1, а 25-м МК Донс дома выиграл 2:0.

Всего в истории между МК Донс и Кроули было 10 матчей. На счету МК Донс 5 побед, а Кроули выигрывал трижды.

Прогноз на матч Кроули Таун – МК Донс

В последнее время эти команды очень неуверенно играют в обороне. Несмотря на высокую цену матча, ставлю на то, что забьют обе команды.

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