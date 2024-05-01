Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех

В среду, 1 мая, плей-офф Евролиги продолжился двумя поединками. Фенербахче на домашней площадке переиграл Монако, а Баскония уступила Реалу.

В первом противостоянии счет в серии стал 2:1 в пользу Фенербахче. А вот Реал Мадрид уже оформил выход в финал четырех, обыграв Басконию три раза.

Плей-офф. 1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи в серии

Фенербахче - Монако 89:78

- Монако 89:78 Баскония - Реал Мадрид 98:102

Напомним вам, участники финала четырех Евролиги определятся по итогам трех побед одной из команд в паре. Действующий победитель турнира - Реал Мадрид.