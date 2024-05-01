В Боруссии Дортмунд обсуждают возможность возвращения Юргена Клоппа

Несмотря на выход в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА в текущем сезоне, Боруссия Дортмунд стоит на пороге больших перемен. В клубе недовольны последними результатами команды в Бундеслиге и изменения коснуться всех позиций, начиная от спортивного директора и заканчивая главным тренером.

Однако не стоит ожидать, что Эдина Терзича уволят после завершения текущего сезона. Как сообщает The Independent, в Дортмунде все чаще начинают обсуждать вероятность возвращения в команду легендарного Юргена Клоппа летом 2025 года. Немецкий тренер принял решение покинуть Ливерпуль в июне этого года, но он планирует взять отпуск на 1 год.

Вероятно, идея приглашения Клоппа связанно с возвращением в клуб бывшего главы скаутского отдела Боруссии Дортмунд Свена Мислинтата, который приступит к работе со следующего сезона на должности планировщика состава.

Напомним, именно под руководством Клоппа Боруссия Дортмунд последний раз выигрывала Бундеслигу – в сезонах-2010/11 и 2011/12.

C лета 2015 года Юрген Клопп тренировал Ливерпуль, с которым выигрывал АПЛ и Лигу чемпионов.