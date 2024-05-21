Астон Вилла намеревается заполучить защитника топового клуба Серии А

Левый фланг обороны является приоритетной задачей для работы на трансферном рынке у скаутов Астон Виллы. Клуб из Бирмингема уже наработал несколько кандидатур, но не все желают отдавать своих игроков в команду Унаи Эмери.

Так, Астон Вилла хотела подписать левого защитника Ювентуса Андреа Камбьязо и даже выступила с предложением к туринскому клубу в размере 40 миллионов евро, но, как сообщает Sportitalia, «зебры» ответили на это предложение отказом. Более того, «бьянконери» рассчитывают на 24-летнего игрока и готовы предложить ему новый контракт.

Нынешнее соглашение рассчитано до июля 2027 года, но оно включает в себя зарплату в размере одного миллиона евро в год, а новая сделка намерена увеличить оклад Камбьязо. В текущем сезоне Серии А 24-летний левый защитник сыграл в 39 матчах Ювентуса, забив три гола и отдав шесть ассистов.