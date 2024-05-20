Вольфсберг – Аустрия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.78 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Среди футбольных событий, запланированных на 21 мая, есть смысл обратить внимание на противостояние Вольфсберг – Аустрия. Прогноз на матч упомянутых клубов подготовили эксперты Вольфсберг – Аустрия.

Вольфсберг

В текущем сезоне Вольфсберг не смог войти в топ-6 австрийской Бундеслиги, поэтому играл в группе вылета, где стал первым, это и позволило пробиться в плей-офф за место в Лиге конференций.

Команда сумела завершить чемпионат на серии из трех побед подряд, в последнем туре удалось обыграть на своем поле ВСГ Сваровски со счетом 3:1. Основное преимущество клуба в том, что данный полуфинал состоит из одной встречи, а игра пройдет на родном стадионе.

Аустрия

Не порадовала своих фанатов и Аустрия в этом сезоне, команда немного не дотянула до чемпионской группы, так как стала седьмой, причем отстала от шестой строчки только по дополнительным показателям.

Уже в группе вылета клуб финишировал вторым или восьмым, если брать в целом. Теперь остается бороться за попадание в еврокубки, да, Лига конференций далеко не мечта, но это все-таки международная арена. В последнем туре чемпионата Аустрия одолела в гостях Линц со счетом 2:1, так удалось прервать серию из четырех матчей без побед, за которую удалось набрать всего один балл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники играли между собой целых четыре раза в этом сезоне, две победы на счету Вольфсберга, раз выиграла Аустрия, еще в одном случае была зафиксирована ничья.

Вольфсберг играет дома с переменным успехом, 6 побед, столько же поражений, а также одна ничья.

На выезде у Аустрии 6 побед, 8 поражений, а также две ничьи.

Вольфсберг – Аустрия Прогноз

Обе команды провели не самый яркий сезон, но попадание в Лигу конференций может хоть как-то успокоить фанатов. Хоть Вольфсберг и играет дома, фаворитами данного противостояния считаются гости. В таком сложном матче нам сложно кому-то отдать преимущество, поставим на обмен забитыми мячами.

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