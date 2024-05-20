EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Вольфсберг – Аустрия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Вольфсберг – Аустрия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Вольфсберг - Аустрия Вена прогноз Фото: https://fk-austria.at/ Автор неизвестен
Вольфсберг Вольфсберг
Бундеслига Австрия Вчера, 13:00 Вольфсберг - Аустрия Вена
Завершен
1 : 2
Австрия, Wolfsberg, Lavanttal-Arena
Аустрия Вена Аустрия Вена
Augustine Boakye
64’
8’
Matteo Meisl
90 + 4’
Dominik Fitz
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.78
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Среди футбольных событий, запланированных на 21 мая, есть смысл обратить внимание на противостояние Вольфсберг – Аустрия. Прогноз на матч упомянутых клубов подготовили эксперты Вольфсберг – Аустрия.

Вольфсберг

В текущем сезоне Вольфсберг не смог войти в топ-6 австрийской Бундеслиги, поэтому играл в группе вылета, где стал первым, это и позволило пробиться в плей-офф за место в Лиге конференций.

Команда сумела завершить чемпионат на серии из трех побед подряд, в последнем туре удалось обыграть на своем поле ВСГ Сваровски со счетом 3:1. Основное преимущество клуба в том, что данный полуфинал состоит из одной встречи, а игра пройдет на родном стадионе.

Аустрия

Не порадовала своих фанатов и Аустрия в этом сезоне, команда немного не дотянула до чемпионской группы, так как стала седьмой, причем отстала от шестой строчки только по дополнительным показателям.

Уже в группе вылета клуб финишировал вторым или восьмым, если брать в целом. Теперь остается бороться за попадание в еврокубки, да, Лига конференций далеко не мечта, но это все-таки международная арена. В последнем туре чемпионата Аустрия одолела в гостях Линц со счетом 2:1, так удалось прервать серию из четырех матчей без побед, за которую удалось набрать всего один балл.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники играли между собой целых четыре раза в этом сезоне, две победы на счету Вольфсберга, раз выиграла Аустрия, еще в одном случае была зафиксирована ничья.
  • Вольфсберг играет дома с переменным успехом, 6 побед, столько же поражений, а также одна ничья.
  • На выезде у Аустрии 6 побед, 8 поражений, а также две ничьи.

Вольфсберг – Аустрия Прогноз

Обе команды провели не самый яркий сезон, но попадание в Лигу конференций может хоть как-то успокоить фанатов. Хоть Вольфсберг и играет дома, фаворитами данного противостояния считаются гости. В таком сложном матче нам сложно кому-то отдать преимущество, поставим на обмен забитыми мячами.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.78
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года