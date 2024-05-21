Португалия огласила заявку на Евро-2024. Есть ли в ней Криштиану Роналду?

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил заявку из 26 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы-2024.

В заявке нашлось место для двух легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Пепе. В целом никаких сюрпризов в заявке Португалии нету.

Заявка сборной Португалии на Евро-2024

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома);

Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Жоау Канселу (Барселона), Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон), Пепе (Порту), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба – ПСЖ), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед);

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфика), Отавио (Ан-Насср), Жоау Пальинья (Фулхэм), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва (Манчестер Сити);

Нападающие: Криштиану Роналду (Ан-Насср), Рафаэль Леау (Милан), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (Бенфика), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон).

Перед стартом Евро-2024 Португалия сыграет товарищеские матчи против Финляндии, Хорватии и Ирландии.

На чемпионате Европы-2024 сборная Португалии сыграет в одной группе против Турции, Чехии и Грузии. Первый матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведет 18 июня в Лейпциге против Чехии.