Португалия огласила заявку на Евро-2024. Есть ли в ней Криштиану Роналду?
Новости футбола Вчера, 08:40Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Jurij Kodrun/Getty Images
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес огласил заявку из 26 футболистов, которые будут готовиться к чемпионату Европы-2024.
В заявке нашлось место для двух легенд мирового футбола Криштиану Роналду и Пепе. В целом никаких сюрпризов в заявке Португалии нету.
Заявка сборной Португалии на Евро-2024
- Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома);
- Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Жоау Канселу (Барселона), Гонсалу Инасиу (Спортинг Лиссабон), Пепе (Порту), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба – ПСЖ), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед);
- Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфика), Отавио (Ан-Насср), Жоау Пальинья (Фулхэм), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ), Бернарду Силва (Манчестер Сити);
- Нападающие: Криштиану Роналду (Ан-Насср), Рафаэль Леау (Милан), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (Бенфика), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон).
Перед стартом Евро-2024 Португалия сыграет товарищеские матчи против Финляндии, Хорватии и Ирландии.
На чемпионате Европы-2024 сборная Португалии сыграет в одной группе против Турции, Чехии и Грузии. Первый матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведет 18 июня в Лейпциге против Чехии.
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