Великое возвращение. Гаттузо готовится принять саудовский клуб

После отставки из марсельского Олимпика в феврале 2024 года экс-тренер Милана и Наполи Дженнаро Гаттузо находился без работы, но вскоре это может измениться.

Как сообщаетLaGazzettadelloSport,46-летний специалист привлек к себе внимание саудовского Аль-Тавуна и обе стороны достигли компромисса в потенциальном трудоустройстве. Сейчас операция по приглашению Гаттузо подходит к концу.

Аль-Тавун за два тура до конца чемпионата Саудовской Аравии занимает четвертое место и если сохранит это место, то в следующем сезоне сможет сыграть в ново созданном турнире от АФК «Лига чемпионов 2».

Последним местом работы Гаттузо был марсельский Олимпик, который он принял в конце сентября 2024 года. Во главе французского клуба 46-летний специалист провел 24 матча, из которых выиграл только девять. Ещё восемь игр закончились вничью, а в семи матчах команда потерпела поражение.