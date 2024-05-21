ПСЖ уводит из-под носа Реала Мадрид топ-таланта Лиги 1

Центральніый защитник Лилля Лени Йоро близок к тому, чтобы в летнее трансферное окно перейти в ПСЖ.

Как сообщает RMC Sport, в ближайшее время спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш проведет встречу с представителями Йоро, чтобы убедить его перейти именно в парижский клуб. Чемпионы Франции уже договорились с Лиллем о трансфере за 43 миллиона фунтов.

Ранее фаворитом в борьбе за Йоро считался Реал Мадрид, но чемпионы Испании не готовы платить такую сумму за игрока, у которого остался 1 год по контракту.

Йоро идеально вписывается в новую коцепцию развития ПСЖ, который планирует собрать в команде наибольших талантов Франции.

18-летний Йоро – воспитанник Лилля. В завершившемся сезоне он сыграл 44 матча и забил 3 гола.