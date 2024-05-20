Швеция – Словакия прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5 Коэф.: 1.53 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во вторник, 21 мая, пройдет заключительный день группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который сейчас проходит в Чехии. Сборная Швеции встретится со Словакией, игра должна начаться в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Швеция

Шведы являются лидерами группы B, они демонстрируют очень хороший хоккей и оправдывают ожидания, как одного из главных претендентов на золотые награды Чемпионата мира. В пяти матчах они одержали пять побед в основное время. Сначала выиграли США 5:2, затем разгромили Польшу 5:1 и Германию 6:1, одержали комфортную победу над Казахстаном 3:1, а в предыдущем матче разгромили Латвию 7:2.

Сейчас Швеция имеет в своем активе 15 очков после пяти игр. Также, Три крунур еще имеют игру в запасе, в понедельник, 20 мая, они сыграют против Франции. Таким образом, шведы могут набрать максимальные 21 балл за групповой этап.

Словакия

Для Словакии этот матч будет крайне важным. Сейчас они на грани зоны плей-офф, словаки имеют 12 очков в активе, на три балла опережая Латвию. Однако, латвийцы обыграли Словакию в очной игре, поэтому в случае поражения от шведов в основное время и победы Латвии, также в основное время, именно прибалты пройдут дальше. Но, им предстоит игра против сборной США - одного из фаворитов турнира, одержать победу в этом матче будет очень трудно. Плюс для Словакии заключается в том, что Латвия и США проведут свой матч быстрее, поэтому в случае благоприятного результата, словаки смогут без всякого давления выйти на игру против Швеции.

Что касается результатов, то Словакия довольно неожиданно проиграла в первой игре турнира Германии 4:6, в дальнейшем они поочередно выиграли Казахстан 6:2, США 5:4 в овертайме, Польшу 4:0 и Францию 4:2. Однако, как писал выше, проиграли Латвии 2:3 в серии буллитов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз Словакия и Швеция играли между собой в 2022 году, тогда словаки разгромили Три крунур со счетом 4:0.

Словакия пропускает 2 и менее шайб в 6 из последних 8 матчей. Также, сборная забивает более 2 шайб в 6 из последних 7 матчей. Словаки не проигрывают в основное время в 7 из последних 8 матчей.

Команда Швеция одержала победу в основное время в 5 последних матчах. Швеция забивает более 2 шайб в 7 из последних 8 матчей.

Прогноз на матч Швеция – Словакия

Матч очень важен для Словакии и вообще не важен для Швеции. По моему мнению, при таких обстоятельствах, нас может ждать очень результативная игра. Также, две команды много забрасывают, что усиливает аргументы в сторону результативной игры. Моя ставка - тотал матча больше пяти с коэффициентом 1,53.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram