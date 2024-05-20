Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Финляндия Коэф.: 2.06 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Сборная Финляндии и Швейцарии сыграют в заключительном матче группового этапа Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. Матч состоится во вторник, 21 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Финляндия

Суоми проводят не очень уверенный турнире. На данный момент они одержали только две победы на Чемпионате мира. В первом матче Финляндия проиграла Чехии в серии буллитов со счетом 0:1, в дальнейшем были две убедительные победы. Сначала они разгромили Великобританию 8:0, а затем Норвегию 4:1. В матче против Австрии произошел настоящий апсет. Финны побеждали после второго периода со счетом 1:2, но в третьей 20-минутке австрийцы сначала сравняли счет, а за секунд до конца матча Австрия забросила третий гол, который и стал победным для них. В крайней игре Суоми провели игру против Канады и также потерпели поражение со счетом 3:5.

Таким образом, после пяти матчей у Финляндии только семь очков и они уступают австрийцам по дополнительным показателям, однако, ключевым фактором является то, что Финны имеют еще игру в запасе. В понедельник, 20 мая, они сыграют против Дании и могут заскочить в четверку лучших.

Швейцария

Швейцарцы, в отличие от Финляндии, уже гарантировали себе место в плей-офф Чемпионата мира. В пяти матчах они поочередно обыграли: Норвегию 5:2, "перестреляли" Австрию 6:5, обыграли Чехию 2:1 в овертайме, Великобританию 3:0 и Данию 8:0. Тем не менее, в крайней игре группового этапа они в равной борьбе уступили Канаде со счетом 2:3.

Несмотря на это, Швейцария набрала 14 очков в шести играх и идет на третьей строчке в турнирной таблице. Матч против Финляндии уже не имеет никакого значения для Швейцарии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В последней игре между собой, Финляндия выиграла Швейцарию со счетом 3:1.

Швейцария не проигрывает в основное время в 7 из последних 9 матчей.

Швейцария забивает более 2 шайб в 6 из последних 9 матчей. В 6 из последних 7 матчей с участием команды Финляндия было забито больше четырех шайб.

Финляндия – Швейцария прогноз

Швейцария уже сняла все вопросы в групповом этапе Чемпионате мира. Финляндия выйдет с невероятной мотивацией на эту игру, поэтому я думаю, что они выиграют этот матч. Моя ставка - победа Суоми с коэффициентом 2,06.

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