Легендарный Маррей проиграл на старте турнира в Женеве

Легендарный британский теннисист Энди Маррей проиграл на самом старте турнира ATP250 в Женеве.

На стадии 1/16 финала Маррея выбил немец Янник Ханфманн, который занимает 82-е место в мировом рейтинге. Маррей проиграл Ханфаманну оба сета. В первом сете была равная борьба, но 32-летний немец в решающий момент реализовал брейк-поинт и выиграл 7:5. А вот уже во втором сете Ханфманн разгромил Маррея 6:2.

Стоит отметить, что матч должен был еще завершиться вчера, но игру пришлось останавливать во втором сете, при счете 4:1, из-за сильного дождя.

Уже 26 мая стартует Ролан Гаррос. Маррей сыграет на этом турнире впервые с 2020 года.

В 1/8 финала турнира в Женеве Ханфманна ждет игра против первой ракетки мира Новака Джоковича.