Известно, когда Арсенал хочет подписать нападающего

Позиция форварда в контексте очередного упущенного чемпионства – больная тема для Арсенала, и «канониры» уже имеют несколько наработок, но усилить это амплуа Микель Артета хочет как можно быстрее.

СогласноTheIndependent, Арсенал хочет подписать нападающего к старту предсезонного турне. Но форвард станет далеко не единственным игроком, которого планируют подписать «канониры». Всего же на «Эмирейтс» должно появиться три высококлассных футболиста, а покинут команду три или четыре исполнителя.

Что касается нападающего, то Микель Артета рассматривает несколько вариантов, но среди самых желанных футболистов Александр Исак из Ньюкасла и Брайан Бробби из Аякса. Арсенал надеется, что кто-то из них таки поможет команде выиграть вожделенный титул чемпиона Англии.

Ранее сообщалось, что ввиду эффективности Кая Хаверца на позиции центрального нападающего «канониры» отказались от покупки дорогого форварда.