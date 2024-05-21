Слот рассказал, почему решился на переход в Ливерпуль

1 июня Ливерпуль уже точно получит нового главного тренера, которым станет бывший наставник Фейеноорда Арне Слот. Его задачей будет продолжить начинания своего предшественника Юргена Клоппа, и сам нидерландский специалист признает, что это будет непросто.

Собственно, как рассказал сам Слот, в принципе решение перебраться в Ливерпуль далось ему нелегко:

«Определенно нелегким решением является закрыть дверь в клубе, где ты пережил много прекрасных моментов и успешно работал с таким количеством хороший людей. Но как для спортсмена, возможность быть главным тренером в Премьер-лиге, в одном из самых больших клубов в мире – это то, что сложно проигнорировать», –– сказал нидерландский специалист в разговоре с пресс-службой Фейеноорда.

Напомним, 20 мая было объявлено о том, что Слот станет главным тренером Ливерпуля, но приступит к обязанностям он 1 июня.