Раскрыто причину, почему Аллегри уволили за два матча до окончания сезона

То, о чем говорилось давно, в минувшую пятницу стало фактом: Ювентус уволил Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды. Но, несмотря на неминуемость данного решения, оно всё равно застало всех врасплох, так как отставка не случилась по окончанию чемпионата, в котором сыграть оставалось только два матча.

Но финал Кубка Италии с Аталантой все равно бы стал для Аллегри последним матчем в стане Ювентуса, так как согласноESPN,специалиста дисквалифицировали на два матча чемпионата ввиду его поведения после матча с Бергамо.

О том, что причиной досрочного прощания стали неподобающие действия Аллегри в матче за Кубок, подчеркнул и сам клуб:

«Увольнение стало следствием определенного поведения во время и после финала Кубка Италии, которое клуб счел несовместимым с ценностями Ювентуса, и поведением, каким должны быть те, кто его представляет».

Напомним, что самым главным кандидатом на то, чтобы стать преемником Аллегри в туринском клубе является главный тренер Болоньи Тьяго Мотта.