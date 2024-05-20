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Хапоэль Беер-Шева – Маккаби Хайфа прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа прогноз x.com/mhfootballclub
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
Премьер-лига Израиль Вчера, 13:30 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа
Завершен
1 : 4
Израиль,
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Хелдер Лопес
39’ (П)
9’
Маор Кандил
28’
Frantzdy Pierrot
42’ (АГ)
Эйтан Тиби
54’
Din David
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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Во вторник, 21 мая, в матче 9-го тура чемпионского раунда Премьер-лиги Израиля Хапоэль Беер-Шева дома сыграет против Маккаби Хайфа. Начало матча в 19:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Хапоэль Беер-Шева

Хапоэль Беер-Шева занимает третьее место в Премьер-лиге с отрывом от четвертой позиции в 4 очка. До конца сезона осталось два тура, поэтому уже в данном матче Хапоэль может гарантировать себе третье место. Однако выше подняться уже нет шансов.

В предыдущем туре Хапоэль Беер-Шева играл на выезде против Маккаби Тель-Авив, который уже гарантировал себе чемпионство. Никаких шансов Маккаби Тель-Авив сопернику не оставил и разгромил Хапоэль со счетом 3:0. Всего в 5 последних матчах Хапоэль Беер-Шева набрал 9 очков.

Маккаби Хайфа

Чемпион прошлого сезона Маккаби Хайфа уже гарантировал себе уже второе место по итогам текущего сезона. “Зеленые” отстают от Маккаби Тель-Авив на восемь очков, а отрыв от Хапоэля Беер-ева составляет 10 очков. Так что турнирной мотивации у команды Мессайя Дего уже нету.

В предыдущем туре Маккаби Хайфа на выезде обыграл Бней Сахнин со счетом 2:1, вырвав победу на четвертой компенсированной минуте. Перед этим Маккаби Хайфа проиграл 0:1 в домашнем матче против Маккаби Тель-Авив, и этот результат стал определяющем в борьбе за титул

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Маккаби Хайфа дважды обыграл Хапоэль Тель-Авив 1:0 и 4:1. Однако в 19-м туре Хапоэь Тель-Авив выиграл 2:1.
  • В 88 матчах в истории между этими клубами преимущество по победам на счету Маккаби Хайфа – 46 против 22.

Прогноз на матч Хапоэль Беер-Шева – Маккаби Хайфа

Маккаби Хайфа уже лишен турнирной мотивации, но его атака все еще очень опасна. Ставлю на то, что в этом матче забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.72
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