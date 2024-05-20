Хапоэль Беер-Шева – Маккаби Хайфа прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во вторник, 21 мая, в матче 9-го тура чемпионского раунда Премьер-лиги Израиля Хапоэль Беер-Шева дома сыграет против Маккаби Хайфа. Начало матча в 19:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Хапоэль Беер-Шева

Хапоэль Беер-Шева занимает третьее место в Премьер-лиге с отрывом от четвертой позиции в 4 очка. До конца сезона осталось два тура, поэтому уже в данном матче Хапоэль может гарантировать себе третье место. Однако выше подняться уже нет шансов.

В предыдущем туре Хапоэль Беер-Шева играл на выезде против Маккаби Тель-Авив, который уже гарантировал себе чемпионство. Никаких шансов Маккаби Тель-Авив сопернику не оставил и разгромил Хапоэль со счетом 3:0. Всего в 5 последних матчах Хапоэль Беер-Шева набрал 9 очков.

Маккаби Хайфа

Чемпион прошлого сезона Маккаби Хайфа уже гарантировал себе уже второе место по итогам текущего сезона. “Зеленые” отстают от Маккаби Тель-Авив на восемь очков, а отрыв от Хапоэля Беер-ева составляет 10 очков. Так что турнирной мотивации у команды Мессайя Дего уже нету.

В предыдущем туре Маккаби Хайфа на выезде обыграл Бней Сахнин со счетом 2:1, вырвав победу на четвертой компенсированной минуте. Перед этим Маккаби Хайфа проиграл 0:1 в домашнем матче против Маккаби Тель-Авив, и этот результат стал определяющем в борьбе за титул

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне Маккаби Хайфа дважды обыграл Хапоэль Тель-Авив 1:0 и 4:1. Однако в 19-м туре Хапоэь Тель-Авив выиграл 2:1.

В 88 матчах в истории между этими клубами преимущество по победам на счету Маккаби Хайфа – 46 против 22.

Прогноз на матч Хапоэль Беер-Шева – Маккаби Хайфа

Маккаби Хайфа уже лишен турнирной мотивации, но его атака все еще очень опасна. Ставлю на то, что в этом матче забьют обе команды.

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