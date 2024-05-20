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Хапоэль Хайфа – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив прогноз x.com/MaccabiTLVFC
Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа
Премьер-лига Израиль Вчера, 13:30 Хапоэль Хайфа - Маккаби Тель-Авив
Завершен
0 : 3
Израиль,
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
63’ 71’
Эран Захави
64’
Дор Перец
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Маккаби Тель-Авив
Коэф.: 1.62
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Во вторник, 21 мая, в матче 9-го тура чемпионского раунда Премьер-лиги Израиля Хапоэль Хайфа дома сыграет против Маккаби Тель-Авив. Начало матча в 19:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Хапоэль Хайфа

Хапоэль Хайфа занимает четвертое место за два тура до финиша сезона. Однако шансы финишировать третьими крайне малы, поскольку отставание от Хапоэля Беер-Шева составляет 4 очка. Хапоэлю Хайфа нужно выигрывать в обоих оставшихся матчах и надеется, что команда из Беер-Шева будет допускать осечки.

В предыдущем туре Хапоэль Хайфа на выезде обыграл Маккаби Бней-Рейне со счетом 1:0, а перед этим проиграл Бней Сахнин 1:2. В 5 предыдущих играх “акулы” набрали шесть очков.

Маккаби Тель-Авив

Маккаби Тель-Авив – чемпионы Израиля. “Желтые” выиграли титул впервые с 2020 года и 20-й раз в своей истории. За два тура до финиша Маккаби Тель-Авив уже опережает Маккаби Хайфа на 8 очков. Прекрасный сезон от этой команды.

К этому матчу Маккаби Тель-Авив подходит с серией из 5 матчей без поражений подряд, в которых они набрали 13 очков. В предыдущем туре команда Робби Кина разгромила Хапоэль Беер-Шева 3:0, а передэтим на выезде выиграла 1:0 у Маккаби Хайфа, чем гарантировала себе титул чемпиона Израиля.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Маккаби Тель-Авив трижды обыграл Хапоэль Хайфа: 1:0, 3:1 и 4:1.
  • Последний раз Хаполь Хайфа выигрывал у Маккаби Тель-Авив в 2018 году. Серия без побед длится уже 17 матчей.

Прогноз на матч Хапоэль Хайфа – Маккаби Тель-Авив

Маккаби Тель-Авив уже не имеет турнирной мотивации, но остается очевидным фаворитом матча. Моя ставка – победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Маккаби Тель-Авив
Коэф.: 1.62
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