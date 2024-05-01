Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ

В среду, 1 мая, Боруссия в Дортмунде принимала ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.

“Шмели” одержали минимальную победу благодаря голу Николаса Фуллькруга на 36-й минуте встречи.

Главный герой Боруссии получил высокие оценки от статистических порталов LiveScore и WhoScored - по 7.5. Но лучшим игроком матча, согласно оценкам, был признан форвард “шмелей” Джейдон Санчо.

В составе ПСЖ высоко оценили Усмана Дембеле. А вот Килиан Мбаппе провел посредственный матч.

Оценки за матч от LiveScore

Оценки за матч от WhoScored

