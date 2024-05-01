Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 17:24
Фото: Alex Grimm/Getty Images
В среду, 1 мая, Боруссия в Дортмунде принимала ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов УЕФА.
“Шмели” одержали минимальную победу благодаря голу Николаса Фуллькруга на 36-й минуте встречи.
Главный герой Боруссии получил высокие оценки от статистических порталов LiveScore и WhoScored - по 7.5. Но лучшим игроком матча, согласно оценкам, был признан форвард “шмелей” Джейдон Санчо.
В составе ПСЖ высоко оценили Усмана Дембеле. А вот Килиан Мбаппе провел посредственный матч.
Оценки за матч от LiveScore
Оценки за матч от WhoScored
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