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"Это наш путь", - тренер Ливерпуля о низких расходах команды на трансферы

Новости футбола 20 мая 2024, 03:24
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Это наш путь", - тренер Ливерпуля о низких расходах команды на трансферы Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о том, что Красные тратят меньшие средства на трансфер, чем их конкуренты.

По словам немца, Ливерпуль всегда мало тратил - это их путь, они неперетрачивают много.

"Другие клубы с наибольшим количеством денег и лучшими менеджерами выигрывают. У нас не был лучший менеджер и никогда не было лучшей команды, но некоторое время мы играли в лучший футбол... Мне это нравится", - заявил Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занял третье место в Премьер-лиге. За 38 туров они набрали 82 очка, что на семь баллов меньше второй команды лиги и на девять за чемпиона.

Матч против Вулвз в 38-м туре АПЛ стал последним для Юргена Клоппа у руля Ливерпуля. После финального свистка легендарный наставник эмоционально попрощался с болельщиками мерсисайдцев.

Клопп занимал должность главного тренера Ливерпуля с 2015 года. Он привел команду к завоеванию восьми трофеев. Под руководством немца мерсисайдцы выигрывали Лигу Чемпионов и вернули титул чемпионов Англии в Ливерпуль спустя 30 лет.

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