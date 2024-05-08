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Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты

Новости хоккея Сегодня, 04:00
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Фото: IIHF

В пятницу, 10 мая, начинается Чемпионат Мира по хоккею 2024, который будет продолжаться до 26 мая. В этом году он пройдет в двух чешский городах - Прага и Острава. Dailysports предлагает своим читателям в этом материале разобраться с форматом проведения турнира, его историей и фаворитами.

История

Чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд - ежегодное соревнование, организуемое Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF) с 1920 года. Наряду с Олимпийским турниром и Кубком мира является самым престижным соревнованием.

Сначала турнир проводили только в рамках зимних Олимпийских игр, за исключением первого турнира, который проводили во время летней Олимпиады 1920 года. Однако, с 1930 года его начали проводить ежегодно, а до 1991 года называли Чемпионатом Мира и Европы.

До 1968 года, в годы проведения Олимпиад, олимпийский турнир по хоккею с шайбой считался также Чемпионатом мира.

Где пройдет Чемпионат Мира по хоккею 2024?

Нынешний турнир станет уже 87-м Чемпионатом мира по хоккею и состоится в чешских городах Прага и Острава. К слову, об этом стало известно на конгрессе IIHF, 24 мая 2019 года, который проходил в Братиславе. К слову, в 2015 году Чехия принимала Чемпионат Мира, тогда победителями стала сборная Канады, которая в финале разбила Россию 6:1.

О2 Арена

О2 Арена

Чемпионат Мира примет две арены - О2 Арена в городе Прага, которая вмещает 17 383 зрителей. Она была построена в 2004 году к чемпионату мира по хоккею. До 2008 года называлась Sazka. Является домашней площадкой для клуба чешской Экстралиги Славия.

Ostravar Арена

Ostravar Арена

Ostravar Арена в городе Острава, она вмещает 9 779. Арена является домашней площадкой для клуба Чешской экстралиги Витковице Стил. В 1979 году в городе Острава было решено строить культурно-спортивный центр. Дворец культуры и спорта построили в 1986 году. В 2004 году перед проведением чемпионата мира по хоккею дворец спорта был полностью реконструирован за 690 миллионов крон и переименован в ČEZ Арену.

В каком формате пройдет Чемпионат мира по хоккею 2024?

В турнире участие примут 16 сборных, которые разбиты на две группы по восемь команд. Хоккеисты проведут по одной игре друг с другом, по итогам которых команды, занявшие последние места в своих группах, отправятся в дивизион уровнем ниже. Сборные, занявшие места с первого по четвертое, продолжат борьбу в четвертьфинале плей-офф, где по олимпийской системе на вылет определят чемпиона мира.

14 сборных гарантировали себе место на Чемпионате мира, которые заняли на прошлогоднем форуме заняли с первого по седьмое место в своих группах, а также сборные, занявшие два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2023 (сборная Великобритании и сборная Польши). К слову, сборные России и Белоруссии из-за вторжения России в Украину отстранены от участия в турнире, как и на двух прошлых чемпионатах.

две группы

Календарь и система подсчета очков

Групповой этап Чемпионата Мира начнется в пятницу, 10 мая, и будет продолжаться до 21 мая. Четвертьфиналы пройдут 23 мая, полуфиналы через день - 25 мая, а матч за третье место и финал, следующего - 26 мая.

Система подсчета очков на групповом этапе отличается от той, к которой мы привыкли в условной НХЛ:

  • Победа в основное время - 3 очка
  • Победа в овертайме или по буллитам - 2 очка
  • Поражение в овертайме или по буллитам - 1 очко
  • Поражение в основное время - 0 очков

Победители турнира

Самой титулованной сборной на данный момент является сборная Канады, которая за всю историю выиграла 28 золотых медалей. На втором месте сборная СССР и Россия, которые в сумме выиграли 27 медалей, но 25 приходится на времена Советского союза. Россия выиграла всего два золота. Тройку лидеров замыкает Чехословакия и Чехия. Две сборные выиграли по шесть медалей, поэтому в сумме имеют 12.

Все победители Чемпионата Мира

  • Канада - 28
  • Россия/СССР - 27
  • Чехословакия/Чехия - 12
  • Швеция - 11
  • Финляндия - 4
  • США - 2
  • Великобритания - 1
  • Словакия - 1

Кто фаворит Чемпионата мира по хоккею 2024 года

Главным фаворитом на победу букмекеры считают сборную Канады. На последних четырех турнирах они доходили до финала и выиграли в двух. Кленовые обыграли Финляндию в 2021 и Германию в 2023. Также, к главным фаворитам входят сборные Швеции, Финляндии и США.

Букмекерские котировки на победу в турнире выглядят следующим образом:

  • Канада - 3,5
  • Швеция - 4,8
  • Финляндия - 5,5
  • США - 6
  • Чехия - 7
  • Швейцария - 12
  • Германия - 20
  • Словакия - 35
  • Латвия - 50
  • Дания - 100
  • Норвегия - 150
  • Казахстан - 250
  • Франция - 350
  • Польша - 500
  • Великобритания - 500
  • Австрия - 500

Главными претендентами на вылет в нижний дивизион являются сразу три сборные - Польша, Великобритания и Австрия.

Кроме этого уже известно, что в следующем году две самые слабые команды в высшем дивизионе заменят сборные Венгрии и Словении.

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