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Впервые за 76 лет. Реал повторил не очень приятный антирекорд

Новости футбола 20 мая 2024, 05:47
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Впервые за 76 лет. Реал повторил не очень приятный антирекорд Фото: https://x.com/realmadrid

Реал Мадрид провел матч 37 тура испанской Ла Лиги против Вильярреала, эта игра завершилась вничью 4:4.

Сливочные вели в счете после первого тайма со счетом 4:1. Тем не менее, во второй половине пропустили четыре мяча за восемь минут. Мадридцы так и не смогли забить еще один мяч, игра завершилась со счетом 4:4.

Впервые за 76 лет Реал Мадрид не смог выиграть матч Ла Лиги, в котором забили четыре гола. Последний раз такое случалось в 1948 году.

Напомним, что Реал Мадрид уже оформил чемпионский титул Ла Лиги. 12 мая в Мадриде состоялся чемпионский парад, посвященный победе Сливочных. Виновники торжества, игроки и тренерский штаб Реал Мадрида, проехались по столице Испании на автобусе с открытым верхом, купаясь в лучах славы.

Особенно выделялся на праздновании Карло Анчелотти. Главный тренер "Бланкос" повторил свое знаменитое фото в солнечных очках и с сигарой 2022 года, которое стало настоящим интернет-хитом.

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