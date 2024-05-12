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ФОТО. Анчелотти повторил культовое фото с сигарой. Реал Мадрид провел яркий чемпионский парад

Новости футбола Сегодня, 10:12
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
ФОТО. Анчелотти повторил знаменитое фото с сигарой. Реал Мадрид провел яркий чемпионский парад Фото: www.realmadrid.com

12 мая в Мадриде состоялся чемпионский парад, посвященный победе местного Реала в Ла Лиге в этом сезоне.

Виновники торжества, игроки и тренерский штаб «сливочных», проехались по столице Испании на автобусе с открытым верхом, купаясь в лучах славы.

Особенно выделялся на праздновании Карло Анчелотти. Главный тренер “Бланкос” повторил свое знаменитое фото в солнечных очках и с сигарой 2022 года, которое стало настоящим интернет-хитом.

64-летний итальянский тренер не стал ограничиваться позированием для камер, а также станцевал вместе с командой.

Чемпионство-2024 стало для “Королевского клуба” 36-м в истории. 1 июня команда Анчелотти сразится с Боруссией Дортмунд за Кубок Лиги Чемпионов УЕФА.

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