ФОТО. Анчелотти повторил культовое фото с сигарой. Реал Мадрид провел яркий чемпионский парад
Новости футбола Сегодня, 10:12
Фото: www.realmadrid.com
12 мая в Мадриде состоялся чемпионский парад, посвященный победе местного Реала в Ла Лиге в этом сезоне.
Виновники торжества, игроки и тренерский штаб «сливочных», проехались по столице Испании на автобусе с открытым верхом, купаясь в лучах славы.
Особенно выделялся на праздновании Карло Анчелотти. Главный тренер “Бланкос” повторил свое знаменитое фото в солнечных очках и с сигарой 2022 года, которое стало настоящим интернет-хитом.
64-летний итальянский тренер не стал ограничиваться позированием для камер, а также станцевал вместе с командой.
Чемпионство-2024 стало для “Королевского клуба” 36-м в истории. 1 июня команда Анчелотти сразится с Боруссией Дортмунд за Кубок Лиги Чемпионов УЕФА.
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