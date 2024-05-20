P4P: обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории
Журнал The Ring обновил рейтинг P4P независимо от весовой категории, после боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Теперь на первом месте находится украинец Александр Усик, который победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На втором месте японец Иноя Инуэ - абсолютный чемпион мира во втором легком весе. Тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд. Американец является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.
Таким образом, в тройке лидеров три абсолютных чемпиона мира в своих весовых категориях.
Топ-10 P4P от журнала The Ring независимо от весовой категории
- Александр Усик
- Наоя Инуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Джесси Родригес
- Дзунто Накатани
Тайсон Фьюри и Александр Усик 18 мая в Эр-Рияде определили первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Раздельным решением судей победу одержал украинец - 112:115, 114:113, 113:114 - и стал обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, IBF, WBO and IBO.
В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.