P4P: обновленный рейтинг боксеров независимо от весовой категории

Журнал The Ring обновил рейтинг P4P независимо от весовой категории, после боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Теперь на первом месте находится украинец Александр Усик, который победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На втором месте японец Иноя Инуэ - абсолютный чемпион мира во втором легком весе. Тройку лидеров замкнул Теренс Кроуфорд. Американец является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.

Таким образом, в тройке лидеров три абсолютных чемпиона мира в своих весовых категориях.

Топ-10 P4P от журнала The Ring независимо от весовой категории

Александр Усик Наоя Инуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Эррол Спенс Джервонта Дэвис Джесси Родригес Дзунто Накатани

Тайсон Фьюри и Александр Усик 18 мая в Эр-Рияде определили первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Раздельным решением судей победу одержал украинец - 112:115, 114:113, 113:114 - и стал обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, IBF, WBO and IBO.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.