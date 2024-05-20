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Следующие несколько дней будут ключевыми. Руководство Челси обсудит работу главного тренера

Новости футбола 20 мая 2024, 06:44
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Следующие несколько дней будут ключевыми. Руководство Челси обсудит работу главного тренера Фото: https://x.com/Blue_Footy

Руководство Челси будет обсуждать, стоит ли оставлять Маурисио Почеттино на позиции главного тренера.

Как сообщил Фабрицио Романо, следующие несколько дней станут ключевыми для аргентинского специалиста. Сам Почеттино прокомментировал свое будущее в клубе на послематчевой пресс-конференции после заключительного матча Премьер-лиги.

"Будущее? Я не знаю, состоится оно или нет. Я не имею никакого представления об этом. Все, что я могу сказать, это то, что в пятницу вечером Тодд (Бели) пригласил меня на ужин, и это был очень приятный ужин.

Но я не знаю о слухах насчет рецензии. Мои сотрудники завтра улетают в отпуск. Я собираюсь остаться в Лондоне еще на несколько дней. Я всегда открыт. Мой телефон будет включен", - заявил аргентинский специалист.

Напомним, что Челси принимал Борнмут в рамках последнего матча сезона на своем стадионе. Победа со счетом 2:1 гарантировала лондонской команде шестое место, а с ним и путевку в еврокубки на следующий сезон.

Также, главный тренер Челси Маурисио Почеттино подвел итоги сезона Премьер-лиги, который стал для него первым у руля Синих.

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