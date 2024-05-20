Манчестер Юнайтед установил антирекорд клуба за время существования Премьер-лиги

Манчестер Юнайтед провел заключительный матч нынешнего сезона Премьер-лиги, в котором обыграли Брайтон 2:0.

Несмотря на эту победу, Красные дьяволы завершили розыгрыш Премьер-лиги 2023-24 на восьмой строчке в турнирной таблице. В 38 турах они набрали 60 очков, что является худшим показателем Манчестер Юнайтед, за время существования Премьер-лиги, сообщает Squawka. Последний раз антирекорд был установлен в сезоне 2013-14, тогда они заняли седьмое место и набрали 64 балла.

Кроме этого, это первый случай в истории манкунианцев за 34 года, когда они завершили сезон с отрицательной разницей мячей.

Несмотря на это, главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг считает, что клуб находится в лучшем положении, чем в прошлом году. Юнайтед также сыграет в финале Кубка Англии против Манчестер Сити, эта игра состоится в субботу, 25 мая, против Манчестер Сити. Матч начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.