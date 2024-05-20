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"Я буду скучать", - Пеп Гвардиола расплакался во время вопроса об уходе Юргена Клоппа

Новости футбола 20 мая 2024, 04:42
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Я буду скучать", - Пеп Гвардиола расплакался во время вопроса об уходе Юргена Клоппа Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился своими эмоциями об уходе Юргена Клоппа из Ливерпуля.

На пресс-конференции у испанского специалиста спросили о том, что немецкий тренер покидает Ливерпуль. Пеп не сдерживал своих эмоций, когда отвечал на этот вопрос.

"Я буду очень по нему скучать. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга. У меня есть такое чувство, что он вернется.

Большое спасибо за его теплые слова в мой адрес, но он знает, что в одиночку я не бы не добился этого всего. Я достаточно скромный, чтобы понять это", - заявил Гвардиола.

Матч против Вулвз в 38-м туре АПЛ стал последним для Юргена Клоппа у руля Ливерпуля. После финального свистка легендарный наставник эмоционально попрощался с болельщиками мерсисайдцев.

Клопп занимал должность главного тренера Ливерпуля с 2015 года. Он привел команду к завоеванию восьми трофеев. Под руководством немца мерсисайдцы выигрывали Лигу Чемпионов и вернули титул чемпионов Англии в Ливерпуль спустя 30 лет.

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